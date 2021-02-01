Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı
Gaziantep'te camide namaz kılan bir kişinin namaz esnasında arkasına bıraktığı cep telefonu, safa durup namaz kılıyormuş gibi yapan bir kişi tarafından çalındı.
Olay, dün öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Hayri Zengin Camisi'nde meydana geldi. Kentte taksicilik yapan Adnan Yoğun, öğle namazını kılmak için camiye geldi.
Cemaatle saf tutan Adnan Yoğun, cep telefonunu da ayağının yanına bıraktı. Bu sırada camiye girip cemaatin arkasında namaz kılıyormuş gibi yapan kişi, Yoğun'un secdeye eğildiği sırada cep telefonunu alarak kaçtı.
Namaz bitiminde cep telefonunu bulamayan ve cami imamı ile birlikte güvenlik kamerasını inceleyince çalındığını anlayan Adnan Yoğun, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri de güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın yaşandığı caminin imamının oğlu Abdullah Söylemez, sık sık bu tür hırsızlık olaylarının yaşandığını ifade etti.
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