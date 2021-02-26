NASA, Mars’taki Jezero Krateri'nin panoramik fotoğrafını paylaştı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Mars’ta keşif yapan uzay aracı Perseverance, Jezero Krateri'nin fotoğrafını çekti. O fotoğraf, NASA tarafından paylaşıldı.
NASA’nın Kızıl Gezegen Mars’ta bulunan ve keşiflerine devam eden uzay aracı Perseverance, üzerin de bulunan Mastcam-Z kameralarıyla Jezero Krateri'nin fotoğrafını çekti.
142 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan 360 derecelik panoramik fotoğraf, NASA tarafından paylaşıldı. Fotoğraf, Mars üzerinde çekilen en net fotoğraf olma özelliğini taşıyor. 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.
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