'Nasipse Adayız' Belgrad'dan ödülle döndü

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:46

Ercan Kesal'ın ilk yönetmenlik denemesi "Nasipse Adayız" bu yıl 49. kez düzenlenen Belgrad Uluslararası Film Festivali'nden En İyi İlk Film Ödülü'yle döndü. Festivalin ana yarışma bölümünde gösterilen film, dünya prömiyerini de geçen yıl Rotterdam Film Festivali'nde yapmıştı.

BABASININ ALDIĞI KİTAP



Pandemi sebebiyle ödül törenine katılamayan Ercan Kesal duygu ve düşüncelerini bir videoyla festivale katılanlarla paylaştı. Ödül konuşmasında Sırbistan’ın kendisinin hayatında özel bir yeri olduğunu söyleyen Kesal, babasının okuması için ona aldığı ilk ciddi kitabın Ivo Andric’in “Drina Köprüsü” olduğunu ve yıllar sonrasında ‘Bir Zamanlar Anadolu’ filmiyle Sırbistan’a Emir Kusturica’nın davetlisi olarak gittiklerinde Kustirica’nın da ona aynı kitabı hediye etmesinin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Bu önemli ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduğunu sözlerine eklerken tüm jüriye ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Ercan Kesal’ın kendi hayatından derlediği "Nasipse Adayız" yine Kesal'ın kaleme aldığı aynı adlı kitaptan beyazperdeye uyarlandı. Kesal'ın hastane yöneticiliği de yaptığı doktorluk yıllarında Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan filmin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta konuk olarak onlara eşlik ediyor.

Türkiye prömiyerini yaptığı İstanbul Film Festivali’nden de ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kurgu’ ve ‘FIPRESCI En İyi Film’ ödülleriyle dönen ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor. Film ayrıca Türkiye’de 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Ulusal Uzun Metraj Film’ yarışmasında ‘En İyi Film’, ‘En İyi Senaryo’ ve ‘Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen’ ödülleri başta olmak üzere toplam 5 dalda ödül almıştı. Son olarak film 53. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri’nde ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödülleri başta olmak üzere toplam 5 ödül daha kazanmıştı.