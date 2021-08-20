NATO açıkladı: Afgan makamlarına verilen tüm destek askıya alındı

20 Ağustos 2021 Cuma, 18:12

NATO yayınladığı bildiride, Afganistan’da şiddet olaylarının ve tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapılırken, Afgan makamlarına verdikleri tüm desteği askıya aldıklarını açıkladı.

NATO'nun bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

TÜM DESTEĞİ ASKIYA ALDI

Afganistan'daki tüm tarafları, kadınların ve azınlık gruplarının anlamlı katılımı da dahil olmak üzere, kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurmak için iyi niyetle çalışmaya çağırıyoruz. Mevcut şartlar altında NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya aldı. Gelecekteki herhangi bir Afgan hükümeti, Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmalıdır.

YÜKÜMLÜLÜKLER HATIRLATILDI

Afgan hükümeti, başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere tüm Afganların insan haklarını korumak; hukukun üstünlüğünü korumak; erişime izin vermek ve Afganistan'ın bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak olarak hizmet etmemesini sağlamakla yükümlüdür.