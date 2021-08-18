İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD ve NATO Afganistan’ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler"
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve NATO'nun Afganistan'daki sorumluluğu üzerinden açıklamada bulunarak, "Kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve NATO’nun Afganistan’da kendi çıkarları peşinde olduklarını ve hiçbir hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "ABD ve NATO Afganistan’ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve NATO’nun Afganistan’da hedeflerine ulaşamadıklarını belirtti.
"ABD VE NATO AFGANİSTAN’DAKİ DURUMU TELAFİ ETMELİDİR"
Zarif, “ABD ve NATO Afganistan’daki demokrasi ve terör ile mücadele iddialarının aksine kendi çıkarları peşindeydiler. Ancak hedeflerine ulaşamadılar” ifadelerini kullandı. Afganistan’ın ABD ve NATO tarafından işgal edildiğini belirten Zarif, “Tüm o terör ile mücadele ve demokrasi söylemlerinin aksine ABD ve NATO Afganistan’ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler. ABD ve NATO Afganistan’daki durumu telafi etmelidir” ifadesini kullandı.
For all their talk of democracy & War on Terror, events in Afghanistan & statements by US & NATO officials prove:— Javad Zarif (@JZarif) August 18, 2021
They invaded & occupied Afghanistan & elsewhere ONLY to pursue their own interests—but couldn't even achieve that.
US/NATO now have clear obligation to compensate. pic.twitter.com/ZVG2d7PhyN
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