NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya açıklaması: Hazırız

12 Haziran 2021 Cumartesi, 07:07

NATO zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yapan Stoltenberg, Rusya ve Çin'i hedef aldı. NATO ülkelerinin 'tehditlere karşı birlikte mücadele ettiklerini' belirten Stoltenberg, zirvede müttefiklerin teknolojik iş birliğini güçlendirme kararı almalarını umduğunu söyledi.

"SAVUNMA BÜTÇELERİNE 2014’TEN BU YANA 260 MİLYAR DOLAR EKLENDİ"



Zirvede üye ülkelerin ayrıca NATO’nun orduları ya da partnerleri eğitme kapasitesini güçlendirmeye karar vermesini beklediğini ifade eden Stoltenberg, "İlk defa iklim değişikliğinin güvenliğe etkisini ele alacağız" dedi. Stoltenberg, söz konusu çalışmaların savunma yatırımlarını artırmayı gerektireceğine işaret ederek, "Bugün yayınlanan veriler, savunma harcamalarımızı artırdığımız son 7 yıldır doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Savunma bütçelerine 2014’ten bu yana 260 milyar dolar eklendi" diye konuştu.

"DAHA DA FAZLA VE VERİMLİ ŞEKİLDE YATIRIM YAPMALIYIZ"



Sputnik'in aktardığına göre, Genel Sekreter Stoltenberg, "Daha da fazla ve verimli şekilde yatırım yapmalıyız" ifadelerini kullandı. "Müttefiklerin yeni bir siber savunma politikası üzerinde anlaşacağını tahmin ediyoruz" diyen Stoltenberg, güvenli uzayın istihbarat toplama ve füzeleri algılamak için önemli olduğunun altını çizdi. Stoltenberg, "Zirvede NATO’nun uzayda kendini etkili şekilde savunmasının kara, hava ve denizde olduğu kadar önemli olduğu mesajını vereceğiz" dedi.

ÇİN VE RUSYA'YA KARŞI 'İKİ YÖNLÜ YAKLAŞIM'

NATO Genel Sekreteri, Çin’in yükselişi ve Rusya'ya karşı savunma ve diyalogdan oluşan iki yönlü strateji takip edeceklerini dile getirerek, Ukrayna ile Gürcistan'ın 'değerli ortaklar' olarak desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

BİDEN YÖNETİMİNİN NATO’YA YAKLAŞIMI

Stoltenberg, bir soru üzerine ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO’nun güçlü bir destekçisi olduğunu söyledi ve "NATO zirvesinde ortaklığımıza bağlılığımızı somut ve sağlam kararlar vasıtasıyla göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE DİYALOG

Rusya-NATO ilişkilerine dair bir soruyu, "Rusya ile anlamlı bir diyalog sürdürmeye hazırız" diyerek yanıtlayan Stoltenberg, Moskova'yı bu nedenle NATO-Rusya Konseyi çerçevesinde yeni bir oturum için davet ettiklerini ancak henüz olumlu yanıt alamadıklarını dile getirdi. Stoltenberg, "Yeni görüşmenin uzak olmayan bir zamanda gerçekleşmesini gerçekten umuyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE, KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK'

NATO'nun Afganistan'daki askeri varlığını sona erdirdiğini ancak ülkenin güvenliğini desteklemeye devam edeceğini dile getiren Stoltenberg, Kabil'de uluslararası standartlarda bir havaalanının işlerliğini sağlamanın önemli olduğunu ifade etti. Stoltenberg, "Türkiye havaalanının işlemesi konusunda önemli bir müttefik. Halihazırda Türkiye'nin de aralarında olduğu müttefikler arasında havaalanına nasıl destek vermeye devam edeceğimiz konusunda diyalog sürüyor" dedi.