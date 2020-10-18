NATO: “Türkiye’nin S-400 denemesi talihsizliktir”

18 Ekim 2020 Pazar, 09:38

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Sinop’ta denendiği iddialarına NATO’dan tepki geldi. Kathimerini’de yayınlanan habere göre NATO tarafından gönderilen bilgilendirme metninde “Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi ile ilgili yaptığı herhangi bir test talihsizdir. Türkiye’nin diğer müttefiklerle alternatif çözümler bulmak için çalışması önemli” denildi.

Bir NATO diplomatik kaynağı Kathimerini'ye verdiği demeçte,” NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Türkiye’nin S-400’leri satın almasının sonuçlarıyla ilgili endişelerini defalarca dile getirdiğini, ikilinin en son 5 Ekim’deki Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte olduğunu” söyledi.

NATO'NUN SAVUNMA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLEMEZ

Yapılan açıklamada, “Bu sistem NATO müttefiklerinin uçak filosu sistemine ciddi bir risk oluşturabilir ve NATO müttefiklerinin ilişkisini etkileyebilir. Bu Türkiye’nin ulusal bir kararı fakat S-400’ler NATO’nun hava ve füze savunma sistemine entegre edilemez” bilgisine yer verildi.



