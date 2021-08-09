Navalny’nin müttefiki İstanbul’da iddiası

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Navalny tarafından 2011’de kurulan ancak daha sonra yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın (FBK) avukatlarından olan Sobol, Covid-19 koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldıktan beş gün sonra Rusya’dan ayrılmıştı.

REN TV, Sobol’un 7 Ağustos akşamı Vnukovo’dan bir uçakla İstanbul’a uçtuğunu duyurdu. Covid-19’un yayılmasına yol açacak yasadışı bir gösterinin düzzenleyicisi olmakla suçlanan Sobol’a 22.00 - 06.00 saatleri arasında evinden çıkmaması, kitlesel etkinliklere katılmaması, Moskova bölgesi dışına seyahat etmesinin yasaklanması gibi cezalar verilmişti.