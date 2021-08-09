Navalny’nin müttefiki İstanbul’da iddiası
Rusya’da halen hapiste olan muhalif Aleksey Navalny’nin müttefiki olduğu iddia edilen Lyubov Sobol’un Rusya’dan İstanbul’a gittiği ileri sürüldü.
Navalny tarafından 2011’de kurulan ancak daha sonra yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın (FBK) avukatlarından olan Sobol, Covid-19 koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldıktan beş gün sonra Rusya’dan ayrılmıştı.
REN TV, Sobol’un 7 Ağustos akşamı Vnukovo’dan bir uçakla İstanbul’a uçtuğunu duyurdu. Covid-19’un yayılmasına yol açacak yasadışı bir gösterinin düzzenleyicisi olmakla suçlanan Sobol’a 22.00 - 06.00 saatleri arasında evinden çıkmaması, kitlesel etkinliklere katılmaması, Moskova bölgesi dışına seyahat etmesinin yasaklanması gibi cezalar verilmişti.
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