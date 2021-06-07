Nazi döneminin son kahramanı: Kızıl Ordu askeri David Dushman 98 yaşında öldü
Nazi döneminin en ağır insan hakları ihlallerine sahne olan Auschwitz-Birkenau'da, ölüm kampının özgürleştirilmesine yardım eden son kişilerden olan Sovyet askeri David Dushman 98 yaşında yaşamını yitirdi.
İkinci Dünya Savaşı'nın en ağır insan hakları ihlallerine sahne olan Auschwitz-Birkenau kampında, Naziler tarafından alıkonulan esirlerin kurtarılmasına yardım eden Sovyet askeri David Dushman, 98 yaşında yaşamını yitirdi.
Münih ve Yukarı Bavyera'daki Yahudi cemaatinin başkanı Charlotte Knobloch, 'Auschwitz kahramanı' Dushman'ın sayısız hayat kurtardığını söyledi. Knobloch, "O, yaşananları kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlatabilecek en son kişilerden biriydi" dedi.
Kızıl Ordu birliğiyle beraber Nazi işgali altındaki Polonya'ya giden Dushman, 27 Ocak 1945'te Auschwitz'in elektrikli tellerini T-34 Sovyet tankıyla ezmiş, 1 milyondan fazla Yahudi'nin öldürüldüğü düşünülen kampın özgürleştirilmesine yardım etmişti. Geçtiğimiz yıllarda Sueddeutsche gazetesine verdiği röportajda o günü anlatan Dushman, "Auschwitz hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Ama her yerde iskeletler gördük" demişti.
Dushman, ancak savaşın bitiminden sonra vahşetin boyutunu öğrendiğini anlatmıştı. Dushman, 12 bin kişilik Kızıl Ordu birliğinden sağ kalan 69 asker arasındaydı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, uluslararası bir eskrimci olarak antrenörlük kariyerini sürdürdü.
'YAHUDİ DÜŞMANLIĞI YAPAN VATANDAŞ OLAMASIN' TEKLİFİ
Öte yandan, Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekili Mathias Middelberg, Alman vatandaşlığına geçişi düzenleyen yasada değişiklik teklifinde bulundu. Middelberg, Alman vatandaşı olma kriterleri arasında antisemitik eylemlerde bulunmama şartının da bulunmasını istedi.
"Vatandaşlık yasasında antisemitik güdülü eylemlerde bulunmuş kişilerin vatandaş olmasının mümkün olmadığı açık seçik bir biçimde düzenlenmeli" diyen Middelberg "Kamuoyu önünde Yahudilere karşı kışkırtmada bulunan, İsrail devletinin varlığını sorgulayan ya da İsrail bayrağı yakan kişiler Alman vatandaşı olamamalı" ifadelerini kullandı. Middelberg konuyla ilgili teklifini koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin de gündemine sunacağını belirtti.
Kaynak: DW Türkçe
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