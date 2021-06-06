Nâzım Hikmet'e sevgi ve saygıyla

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Serhan Asker’in Halk TV’de her hafta sonu ekrana gelen “Görkemli Hatıralar” programında bu cumartesi ölüm yıldönümü nedeniyle Nâzım Hikmet anıldı. Programa katılan gazetemiz yazarı Zeynep Oral, Nâzım’ı “yaratıcılık, direniş, tutku, aşk ve bütünsellik” olan beş anahtar sözcükle anlattı: “Yaratıcılığı: Anadolu Türkçesi, Osmanlı, hepsini katıp kendi dilini yarattı ve buna müziğini ekledi; ona insancıl tüm duygularını, direnişini kattı. Biri de tutkusu, bir insanı sever gibi ideallerine bağlandı. Bireysel duygularıyla, toplumsal bilinçle bütünleşen bir aşk olarak yaşadı ve yazdı.”

Zeynep Oral, bunların toplamından Nâzım’ın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak “Bir öfkemi dile getirmek istiyorum: Nâzım Hikmet bir bütündü. Marksist, Leninist, enternasyonalist bir aydındı. Vatanını, yurdunu çok seven ve vatansever şiirler yazan ama aynı zamanda da bir aşk şairiydi. Nâzım Hikmet Vakfı’nın kurucularından biri olarak 30 yıldır bu bütünlüğü anlatmaya çalışıyoruz. Onun sadece bir yönünü alıp öne çıkarmak yanlış. Ne sadece aşk şiirlerini ne sadece vatansever yanını ne de dünyaya komünist bakış açısını diğerlerinden ayırıp öne çıkarmak doğru değil. Onu bir bütün olarak değerlendirmek lazım” dedi.

Programa katılan şair Eşber Yağmurdereli, Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Nâzım Hikmet’le ilgili konuşmalar yaparken belgeselci Nebil Özgentürk’ün belgeseli gösterildi; sanatçı Ceylan Ertem de orkestrasıyla katılarak şarkılar söyledi. Program, Maltepe Belediyesi’nin Cumhuriyet Parkı’nda düzenlendi.