Nazlı Senem Ünal: Haksızlığa tahammül edemiyorum
‘Menajerimi Ara’nın oyuncularından Nazlı Senem Ünal, “Hayattaki kırmızı çizgim adalet” diyor.
1- Ruh haliniz nasıl?
Pandemiden dolayı inişli çıkışlı. Yer yer güzel yer yer maalesef ki düşünceli...
2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?
En mutlu eden şey ailemin varlığı. Arkadaşlarım, işim...
3- En büyük korkunuz?
Sevdiklerimi kaybetmek. Hatta en büyük değil hayattaki tek korkum bu olabilir.
4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız?
Sanırım Brighton ya da Prag olacak.
5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?
Yaşadığım şehirde çok mutluyum. İşim gereği de burada bulunmak durumundayım ama Prag ilerleyen zamanlarda yaşamayı hayal ettiğim bir şehir.
6 Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz?
Pandemi şartlarından dolayı şu an en güzel buluşma noktası sahil.
7- En son hangi filmi izlediniz?
“Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?”
8- Son okuduğunuz kitap?
John Sedgwick’in “Karanlık Ev” romanını okudum en son. Psikolojik gerilim ve gizem, film ve kitaplarda en sevdiğim türdür.
9- Hayattaki kırmızı çizginiz?
Kesinlikle adalet. Haksızlığa tahammül edemiyorum.
10- En sevdiğiniz hayvan?
Hem kedim hem de köpeğim var ama sanırım bu soruya at cevabını vereceğim. At, çok asil ve sadık bir hayvan. Filleri de çok seviyorum.
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