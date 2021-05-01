Nazlı Senem Ünal: Haksızlığa tahammül edemiyorum

‘Menajerimi Ara’nın oyuncularından Nazlı Senem Ünal, “Hayattaki kırmızı çizgim adalet” diyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:59
Nazlı Senem Ünal: Haksızlığa tahammül edemiyorum
Abone Ol google-news

1- Ruh haliniz nasıl?

Pandemiden dolayı inişli çıkışlı. Yer yer güzel yer yer maalesef ki düşünceli...

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?

En mutlu eden şey ailemin varlığı. Arkadaşlarım, işim...

3- En büyük korkunuz?

Sevdiklerimi kaybetmek. Hatta en büyük değil hayattaki tek korkum bu olabilir.

4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız?

Sanırım Brighton ya da Prag olacak. 

5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?

Yaşadığım şehirde çok mutluyum. İşim gereği de burada bulunmak durumundayım ama Prag ilerleyen zamanlarda yaşamayı hayal ettiğim bir şehir.

6 Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz?

Pandemi şartlarından dolayı şu an en güzel buluşma noktası sahil. 

7- En son hangi filmi izlediniz?

“Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?”

8- Son okuduğunuz kitap?

John Sedgwick’in “Karanlık Ev” romanını okudum en son. Psikolojik gerilim ve gizem, film ve kitaplarda en sevdiğim türdür.

9- Hayattaki kırmızı çizginiz?

Kesinlikle adalet. Haksızlığa tahammül edemiyorum.

10- En sevdiğiniz hayvan?

Hem kedim hem de köpeğim var ama sanırım bu soruya at cevabını vereceğim. At, çok asil ve sadık bir hayvan. Filleri de çok seviyorum.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler