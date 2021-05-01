Nazlı Senem Ünal: Haksızlığa tahammül edemiyorum

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:59

1- Ruh haliniz nasıl?

Pandemiden dolayı inişli çıkışlı. Yer yer güzel yer yer maalesef ki düşünceli...

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?

En mutlu eden şey ailemin varlığı. Arkadaşlarım, işim...

3- En büyük korkunuz?

Sevdiklerimi kaybetmek. Hatta en büyük değil hayattaki tek korkum bu olabilir.

4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız?

Sanırım Brighton ya da Prag olacak.

5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?

Yaşadığım şehirde çok mutluyum. İşim gereği de burada bulunmak durumundayım ama Prag ilerleyen zamanlarda yaşamayı hayal ettiğim bir şehir.

6 Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz?

Pandemi şartlarından dolayı şu an en güzel buluşma noktası sahil.

7- En son hangi filmi izlediniz?

“Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?”

8- Son okuduğunuz kitap?

John Sedgwick’in “Karanlık Ev” romanını okudum en son. Psikolojik gerilim ve gizem, film ve kitaplarda en sevdiğim türdür.

9- Hayattaki kırmızı çizginiz?

Kesinlikle adalet. Haksızlığa tahammül edemiyorum.

10- En sevdiğiniz hayvan?

Hem kedim hem de köpeğim var ama sanırım bu soruya at cevabını vereceğim. At, çok asil ve sadık bir hayvan. Filleri de çok seviyorum.