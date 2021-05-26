NBA'de Los Angeles Lakers, Anthony Davis ile seriyi eşitledi

NBA play-off'larında Lakers, Suns karşısında seriyi eşitlerken; Dallas forması giyen Luka Doncic, Clippers deplasmanında 39 sayıyla yıldızlaştı.

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26 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:23
NBA'de Los Angeles Lakers, Anthony Davis ile seriyi eşitledi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 109-102 mağlup ederek ilk tur serisinde durumu 1-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki eşleşmede son şampiyon Lakers, deplasmanda Suns'ı yenerek seride beraberliği yakalarken, Anthony Davis 34 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Konuk ekipte Dennis Schröder 24, LeBron James 23 sayıyla maçı tamamladı. Suns'ta Devin Booker'ın 31 sayısı takımının mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

Batı Konferansı ilk tur eşlemesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 127-121 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Mavericks'te Luka Doncic 39, Tim Hardaway Jr. 28 sayı üretti. Clippers'ta Kawhi Leonard 41 sayıyla oynadı.

Toplu sonuçlar şu şekilde:

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 130-108 (2-0)

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 102-109 (1-1)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-127 (0-2)


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