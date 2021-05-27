Chelsea, Şampiyonlar Ligi biletlerini iade eti

27 Mayıs 2021 Perşembe, 09:22

Daily Mail’de yer alan haberde, Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi finali için taraftarlarına sunduğu maç paketlerinin satılmadığı ve biletlerin UEFA’ya iade edildiği kaydedildi.

Chelsea’nin taraftarlarına sunduğu pakette, Portekiz’e gidiş-dönüş biletinin yer aldığı, maç biletinin ayrıca satıldığı ifade edildi. 200 sterlin değerindeki paketin taraftarlar tarafından ilgi görmediği belirtildi.

MANCHESTER CITY GİDERLERİ KARŞILADI

Finalin diğer tarafı Manchester City’de, takımın sahibi Şeyh Mansur, Portekiz’e gidecek taraftarların tüm masraflarını karşılayacaklarını açıklamıştı. Chelsea’nin ise taraftarlarına böyle bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.

“BİZE SIRTLARINI DÖNDÜLER”

Chelsea’nin en büyük taraftar gruplarından Chelsea Supporter Trust’ın yönetim kurulu üyesi Dan Silver yaptığı açıklamada şunları söyledi, “UEFA’nın taraftarlara gösterdiği ilgisizlik yine gündeme geldi. Avrupa Süper Ligi'ne karşı dostumuz olmaya geldiler ama şimdi yine bize sırtlarını döndüler. Portekiz'de yapılacak koronavirüs testleri ve ek maliyetler, seyahati çok daha zorlayıcı hale getirdi. Bizlere daha yakın çözümler varken gereksiz seyahatlerle erişimi kısıtladılar.”