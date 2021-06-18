NBA’de Boston Celtics, Kemba Walker’ı Oklahoma’ya gönderdi
2019 yılında Boston’a katılan Kemba Walker, takas yoluyla Oklahoma’ya giderken Al Horford Boston’a döndü.
Brooklyn Nets’e 4-1 kaybederek play-off’a erken veda eden Boston Celtics, yeni sezon hazırlıkları öncesinde şok bir takas yaptı.
ESPN’de yer alan haberde Celtics; Kemba Walker, 2021 16. sıra draft hakkı ve 2025 2. tur draft hakkını Oklahoma City Thunder’a gönderdi. Boston karşılığında Al Horford, Moses Brown ve 2023 2. tur draft hakkını aldı.
STEVENS’DAN İLK HAMLE
7 yıldır Boston’da sürdürdüğü başantrenörlük görevinden ayrılarak takımın başına geçen Brad Stevens, yeni görevindeki ilk hamlesini bu takasla yapmış oldu.
Takımı Jayson Tatum ve Jaylen Brown etrafında kurmak isteyen Celtics, takasla birlikte finansal esneklik kazanırken maaş limitinde yer açtı.
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