NBA'de oynanan Wizards - 76ers maçında bir taraftar sahaya girdi

01 Haziran 2021 Salı, 18:16

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Washington Wizards'ın Philadelphia 76ers'ı 122-114 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldığı ve durumu 3-1'e getirdiği maçta sahaya giren bir taraftar, geceye damgasını vurdu.

Karşılaşmanın oynandığı sırada sahaya giren taraftar, parkenin ortasına ulaşamadan güvenlik görevlilerince düşürülerek etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan taraftarın maça girişleri yasaklanırken, Washington Polis Departmanı taraftar hakkında suç duyurusunda bulundu.

OLAYLARIN ÖNÜ ALINAMIYOR

NBA'de maçların seyircili şekilde oynanmasıyla birlikte, tribünlerde çıkan olaylar karşılaşmalara damga vurmaya başlamıştı. Aynı seride 76ers'ın seriyi 2-0'a getirdiği maçta, bir taraftarın soyunma odasına giden Russell Westbrook'un üzerine patlamış mısır dökmesi üzerine oyuncu çılgına dönmüştü.

Brooklyn Nets'in Boston Celtics'i 126-141 mağlup ettiği maçın ardından bir Celtics taraftarı, Kyrie Irving'e şişe fırlatmıştı. Irving, olaya “Birçok eski alışkanlığın geri döndüğünü görüyoruz. Biletler için para ödediler, süper. Buraya gelip oyunumuzu izledikleri için minnettarım. Ama burası tiyatro değil. Performans sergileyen insanlara domates veya rastgele objeler fırlatmıyoruz.” sözleriyle tepki göstermişti. Irving'in takım arkadaşı Kevin Durant de, “Biz hayvan değiliz ve burası bir sirk değil.” açıklamalarında bulunmuştu.

Batı Konferansı'nda oynanan Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers maçının ardından salondan gelen görüntülerde, iki taraftarın yumruk yumruğa kavga ettiği görülmüştü.