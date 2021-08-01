NBA'de forma giyen Bogdan Bogdanovic'ten Türkiye'ye destek paylaşımı
NBA takımlarından Atlanta Hawks'ta forma giyen Bogdan Bogdanovic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye'ye destek verdi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, Türkiye'nin çoğu yerinde başlayan ve devam eden orman yangınlarına yönelik destekler gelmeye devam ediyor.
Sosyal medyada birçok ünlü isimden, yaşananlara yönelik tepki ve yangın söndürme çalışmalarına ilişkin destek paylaşımları gelmeye devam ediyor.
NBA takımlarından Atlanta Hawks'ta forma giyen Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic, sosyal medyadan yayınladığı mesajla Türkiye'ye destek verdi.
Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic sosyal medya paylaşımında "Dualarım Türkiye'deki kardeşlerim için" ifadelerini kullandı.
Bogdan Bogdanovic, 2014- 2015 ve 2014- 2016 sezonlarında Fenerbahçe'de forma giydi.
Bogdan Bogdanovic'in sosyal medya paylaşımı şöyle:
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