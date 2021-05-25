NBA'de Milwaukee Bucks, Miami Heat'i farklı geçti
NBA play-off'unda Milwaukee Bucks, Miami Heat karşısında seriyi 2-0'a getirdi. Denver Nuggets ise Portland Trail Blazers karşısında durumu eşitledi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Miami Heat'i 132-98 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı ilk tur serisinde durumu 2-0 yaptı.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Bucks, 22 üç sayılık basketle kulüp play-off rekorunu kırdığı serinin ikinci karşılaşmasında da Heat'i yendi. Geçen yılın finalisti Heat, 34 sayı farkla kaybettiği maçta tarihinin 2. en ağır play-off mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. 22 sayı, 5 ribaunt üreten Bryn Forbes ve 11 sayı, 15 asist, 7 ribauntla "double double" yapan Jrue Holiday, galibiyette önemli rol oynadı. Heat cephesinde Dewayne Dedmon 19, Goran Dragic 18 ve Bam Adebayo 16 sayı kaydetti.
NUGGETS SERİYİ EŞİTLEDİ
Batı Konferansı'ndaki ilk tur mücadelesinde Denver Nuggets, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 128-109 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets'ta Nikola Jokic, 38 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle öne çıktı. Trail Blazers'ta ise Damian Lillard'ın 42 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
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