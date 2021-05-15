NBA'de Magic'i yenen 76ers, Doğu Konferansı liderliğini garantiledi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Furkan'ın 10 sayı ve 6 ribauntla oynadığı karşılaşmada Orlando Magic'i 122-97 mağlup etti.
Doğu Konferansı'nda zirveyi alan 76ers'ta Seth Curry 20 sayı, 3 ribaunt, Shake Milton 15 sayı, 3 asist, Joel Embiid ise 13 sayı, 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Play-off potasına giremeyen Magic'te, Ignas Brazdeikis 21 sayı, 6 ribaunt, R.J. Hampton ve Chasson Randle de 12'şer sayıyla mücadele etti.
DALLAS MAVERİCKS PLAY-OFF'A YÜKSELDİ
Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 114-110 yenerek sezonun 42. galibiyetini aldı ve play-off'a kalmayı garantiledi.
Mavericks'te Luka Doncic 20 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak yıldızlaşırken, Kristaps Porzingis 21 sayı, 2 asist ve 10 ribauntla oynadı.
Jalen Harris'in 31 sayı, 4 asist ve Malachi Flynn'in 26 sayı, 6 ribauntluk performansları Raptors galibiyeti için yeterli olmadı.
Sonuçlar
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 120-105
Detroit Pistons-Denver Nuggets: 91-104
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 93-109
Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 122-97
Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 114-110
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 122-115
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 107-106
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 125-122
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