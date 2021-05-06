NBA’de medya kurallarını ihlal eden Kyrie Irving’e para cezası

06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:20

NBA Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets’te Kyrie Irving ligin medya kurallarını ihlal ettiği için 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Bu sezon birkaç maçta daha basın toplantılarına katılmayan Irving, yine ceza almıştı.

Önceki gün oynanan Milwaukee Bucks maçı sonrasında basın toplantısına katılmayan yıldız oyuncunun aldığı cezaya ilişkin ligden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Kyrie Irving’in almış olduğu para cezaları medya kurallarını defalarca ihlal etmesinden kaynaklanıyor.”

OYUNCULARIN BASIN TOPLANTISINA KATILMASI ZORUNLU

NBA kurallarına göre takımlarda sakatlığı olmayan oyuncuların her maçtan önce veya sonra basın toplantılarına katılması gerekiyor. Bu sezon Brooklyn Nets formasıyla 49 maça çıkan Kyrie Irving 27 sayı, 4.9 ribaunt ve 6.3 asist ortalamaları tutturdu.