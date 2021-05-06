NBA’de medya kurallarını ihlal eden Kyrie Irving’e para cezası
Brooklyn Nets’in yıldız oyun kurucusu Kyrie Irving, maç sonunda basın toplantısına katılmayı reddettiği için para cezası aldı.
NBA Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets’te Kyrie Irving ligin medya kurallarını ihlal ettiği için 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Bu sezon birkaç maçta daha basın toplantılarına katılmayan Irving, yine ceza almıştı.
Önceki gün oynanan Milwaukee Bucks maçı sonrasında basın toplantısına katılmayan yıldız oyuncunun aldığı cezaya ilişkin ligden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Kyrie Irving’in almış olduğu para cezaları medya kurallarını defalarca ihlal etmesinden kaynaklanıyor.”
OYUNCULARIN BASIN TOPLANTISINA KATILMASI ZORUNLU
NBA kurallarına göre takımlarda sakatlığı olmayan oyuncuların her maçtan önce veya sonra basın toplantılarına katılması gerekiyor. Bu sezon Brooklyn Nets formasıyla 49 maça çıkan Kyrie Irving 27 sayı, 4.9 ribaunt ve 6.3 asist ortalamaları tutturdu.
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