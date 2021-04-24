NBA'de Wizards üst üste 7. galibiyetini aldı
NBA'de Washington Wizards, Oklahoma City Thunder'ı 20 sayı farkla 129-109 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Wizards, deplasmanda Thunder'ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü.
Wizards'ta 37 sayı, 11 asist ve 11 ribaunt ile oynayan Russell Westbrook bu yıl 28. kez "triple-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Thunder'da Darius Bazley ve Theo Maledon 20'şer sayı ile oynadı.
NETS'TEN 40. GALİBİYET
Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, sahasında Boston Celtics'i 109-104 yenerek 40. galibiyetini elde etti.
Nets'te Kyrie Irving 15 sayı, 11 asist ile "double-double" yaparken, Joe Harris 20 sayı üretti.
Celtics'te Jason Tatum'un 38 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptığı performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
SONUÇLAR
Atlanta Hawks-Miami Heat: 118-103
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 109-104
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 108-102
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 104-109
Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 109-129
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 118-97
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 128-130
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