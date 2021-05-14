NBA’den Dwight Howard’a bir maç ceza

14 Mayıs 2021 Cuma, 21:48

NBA’den yapılan açıklamada Dwight Howard’a teknik fauller sebebiyle bir maç ceza verildiği belirtildi.

Normal sezonda dün oynanan Miami Heat maçında teknik faul alan Howard, bu sezonki 16. teknik faulüne ulaşmış oldu.

NBA kurallarına göre 1 maç ceza alan Howard, Philadelphia’nın Orlando Magic ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İLK SIRA İÇİN İKİ MAÇ KALDI

NBA’de Doğu Konferansı’nda ilk sırada yer alan Philadelphia Sixers, normal sezon son iki maçında sahasında Orlando Magic’i ağırlayacak.

Doğu Konferansı liderliği için Brooklyn Nets ile çekişen Sixers, iki galibiyet daha alırsa sezonu ilk sırada tamamlayacak.