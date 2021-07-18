Ne olursan ol ama önce kendin ol!

18 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Duygu ile beslenmiş bir insan mı, yoksa teknolojinin dayatmaları ile biçimlenmiş sanal bir kahramanlık mı? 36 yaşında ve NBA Los Angeles Lakers’ta aktif basketbola devam eden LeBron James bizi, Warner Bros stüdyolarından bir tura çıkararak şimdiye kadar yaratılmış tüm çizgi roman kahramanlarından kuracağı takımla masalsı bir yolculuğa sürüklüyor; son durak Hollywood.

Bazen armut dibine düşmüyor. Özel hayatında oğlunun da kendisi gibi başarılı bir basketbolcu olması için uğraşan LeBron James’in oğlu Dom’un gönlü günümüz dijital ve oyun dünyasındadır. Babasını göremediği, gördüğü zamanlarda dinlenmeyen bir çocuk iken olaylar farklı gelişecektir.

İlk Matrix filmi serisi ile çığır kapısını açıp bizi yapay zekâ sonsuzluğuna salacak olan filmler ile aslında “Space Jam: Legacy” de yer yer bu filme göndermelerle birlikte kendi özümüz ve değer yargılarımızı sorgulatıyor. Kadrosu oldukça geniş filmde, aynı zamanda yazar, yapımcı ve oyuncu olan Donald Frank Cheadle, yoldan çıkmış yapay zekâ karakteri ile adeta bir firavun ve firavunun ruhlarını teslim alabildiklerini sunmakta. İşte tam burada devreye aile kavramı, sevgi, aidiyet, paylaşım ve de en önemlisi doğallık giriyor. “Ne yaparsan yap ama kendin olarak yap” ilkesi!

Çünkü Warner Bros’un tüm dijital ağı, veri tabanını yöneten yapay zekânın kuralı farklı:

“Değerleri unut, kural yok!” ilkesi. Tüm dijital ve oyun platformlarında aslında insanların bağımlılık ve mutluluğu burada bulmaya çalışarak, özden kopup teslimiyet içine girdiklerinin yansıması. Teslim olduysanız kaçış yoktur! Ve yapay zekâ der ki: Telefonunun kamerası ve mikrofonu varsa seni görür ve dinlerim! İyilik ve kötülüğün mücadelesinde değerlerde sarsıldığında Warner Bros stüdyolarında şimdiye kadar insanlık için yaratılmış olan tüm karakterlerin tek tek silindiğinin göstergesi de esas sevdiklerimizden gönül rızası ile vazgeçtiğimizin resmi.

Warner Bros stüdyolarını yakından görmek güzel. Ayrıca renkli ve cezbedici hazırlanmış bir film için ciddi emek sarf edilmiş olsa da abartılmış noktalar da var. Hatta filmin süresi daha kısa olabilirmiş. Öğretici anlamda ise ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte keyif alacak ve ders çıkaracakları eğlenceli bir film.