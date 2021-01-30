Necmettin Kesgin tutuklandı
31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı karalama kampanyasında baş aktör olarak yer alan Necmettin Kesgin, resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından tutuklandı.
31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde Mansur Yavaş’a karşı yürütülen karalama kampanyasının yürütücülerinden olduğu öne sürülen ve iktidara yakın medya tarafından, “Saygın iş adamı” olarak nitelendirilen Necmettin Kesgin hapse atıldı.
Kesgin’in, resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.
Daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan Kesgin’in, müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmaktan aldığı 3 yıl cezanın da kesinleşmesi bekleniyor.
6 YIL 6 AYLIK HAPİS CEZASI KESİNLEŞMİŞTİ
Necmettin Kesgin, daha önce Mansur Yavaş’ın şikayeti üzerine sahte senet düzenlediği için resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almış ve bu cezası istinaf mahkemesince kesinleştirilmişti.
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