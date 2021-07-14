Nedim Şener, Yurter Özcan'a tazminat ödeyecek
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Nedim Şener'e açtığı 'hakaret' davasını kazandı. Mahkemenin kararıyla Şener, Özcan'a 7 bin 500 lira tazminat ödeyecek.
CHP'li Özcan'ın, "kişilik haklarına basın yoluyla aleni iftira ve hakaret" gerekçesiyle Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener hakkında açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davası Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Mahkeme Nedim Şener'in, Yurter Özcan'a 7 bin 500 lira tazminat ödemesine hükmetti.
'ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK DAĞITACAĞIM'
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Özcan, ''Bana “şerefsiz CHP’li, FETÖ’cü” deme gafletinde bulunan Nedim Şener’e açtığım dava lehime sonuçlandı. Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 7 bin 500 TL tazminata mahkum etti. Bu tazminatı memleketim Sivas - Gemerek’te bulunan Yurter Özcan ortaokulu öğrencilerine burs olarak dağıtacağım'' ifadelerini kullandı.
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