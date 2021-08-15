Nejat Eslen: "Türk askeri tehlikede"
Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, bölgede bulunan Türk askerlerinin ve özel harekat polislerinin tehlikede olduğunu söyledi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban’ın Kabil’e saldırmaya başladığını bildirdi.
Reuters'ın Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan aktardığına göre Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e dört bir taraftan girmeye başladı. Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığı bildirildi.
Bununla birlikte bölgede asker bulunduran Türkiye’nin nasıl bir hareket alacağı tartışma konusu oldu.
TÜRK ASKERİ TEHLİKEDE
Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, bölgede bulunan Türk askerlerinin ve özel harekat polislerinin tehlikede olduğunu söyledi. Eslen, “Acil tahliye gerekli” uyarısını yineledi.
Eslen şunları söyledi:
"ABD, Taliban’a Amerikan elçiliğinin tahliyesinde zarar vermemesi için talepte bulundu. Daha önce de ifade etmişti. Kabil Havaalanını işleten Türk askeri risk altında. En uygun hareket tarzı bu askerlerin bir an önce çekilmesi diye ifade etmiştik. Artık tahliye işlemi de zora gelebilir. Bunun yanında büyükelçilikteki personeller var. Özel harekat polisleri de var. Onların da tahliye edilmesi gerekiyor. Bundan sonra hızlı bir tahliye planlanmalı. O kadar ikaz etmemize rağmen Kabil Havaalanı’ndaki Türk askeri Taliban’ın insafına kaldı. ABD de çok kötü bir duruma düştü. ABD’li yetkililer, tahliye için Taliban’a adeta yalvarıyor."
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