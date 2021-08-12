Nejat Eslen yorumladı: Taliban ve Türk askeri karşı karşıya gelebilir

12 Ağustos 2021 Perşembe, 11:58

Türkiye son günlerde, Afganistan sorununu konuşuyor. Taliban’ın ülkede git gide güçlenmesi ve hakimiyetini artırması üzerine Türkiye’nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.

ABD ordusunun ve NATO birliklerinin Afganistan’dan çekilmeye başlamasına rağmen Türkiye’nin bölgede asker bulundurması Taliban tehdidiyle karşı karşıya gelme ihtimalini ortaya çıkardı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanının işletilmesi ile ilgili, "Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

TALİBAN VE TÜRK ASKERİ KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Kabil Havalimanı’nın Afganistan’ın dünya ile bağlantısını sağlayan tek çıkış kapısı olduğuna dikkat çekti.

Taliban’ın Türk askerinin bölgeden çıkmasını talep ettiğini söyleyen Eslen, şartların değişmediği takdirde ciddi bir çatışma riskinin ortaya çıkabileceğini belirtti. Eslen, "En uygun hareket tarzı Türk askerinin Afganistan’dan çekilmesidir." dedi.

Nejat Eslen, konuyla ilgili şunları söyledi:

“ABD ordusunun ve NATO birliklerinin çekilmeye başlaması ile birlikte Afganistan’da başlayan Taliban saldırıları giderek ivme kazanmaktadır.

Afganistan coğrafyasında önemli kazanımlar elde eden Taliban’ın 30 gün içinde Kabil’i kuşatacağı ve en geç 90 gün içinde bu şehri ele geçireceği ABD istihbarat yetkilileri tarafından açıklanmış ve bu haber batı basınında yer almıştır.

Başkent Kabil, Taliban için psikolojik ve siyasi önem taşıyan stratejik önemde öncelikli hedeftir. Taliban bu ülkenin komşu ülkelere açılan sınır kapılarını teker teker ele geçirmektedir. Bu durumda Afganistan’ın dünya ile bağlantısını sağlayacak tek çıkış kapısı Kabil havaalanı olacaktır. Bu nedenle bu havaalanı da Taliban için stratejik önemde öncelikli bir hedeftir.

Türk ordusu Kabil havaalanını işletmekte ve güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Taliban, Türk askerinin de Afganistan’dan çıkmasını talep etmiştir. Şartlar değişmediği takdirde Kabil havaalanındaki Türk askeri Taliban karşısında ciddi bir risk altında olacaktır. En uygun hareket tarzı Türk askerinin Afganistan’dan çekilmesidir. Emekli askerlerin bildikleri doğruları ifade etmesi vatan görevidir.”