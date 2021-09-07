Nejat İşler'in yeni projesi belli oldu: 'İyi adamın 10 günü'

07 Eylül 2021 Salı, 12:37

Uzun süredir Bodrum Gümüşlük’te yaşayan ünlü oyuncu Nejat İşler yaz başından beri İstanbul’da BlutTV’nin İntermedya imzalı “Saygı” dizisinin 2. sezonunu çekiyor. Dizide Erkan Can, Damla Sönmez, Boran Kuzum ve Miray Daner’le kamera karşısına geçen ünlü oyuncu çekimler biter bitmez yeni projeye başlıyor.

İşler, son olarak Ay Yapım’ın yeni film projesi “İyi Adamın 10 Günü” için anlaştı. Medyatava'da yer alan habere göre Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı kitabından uyarlanan filmde eski bir avukat olan Sadık’ın etkileyici hikâyesi beyazperdeye taşınacak.

7 EYLÜL'DE SETE ÇIKILACAK

Ay Yapım’ın Netflix için çekeceği 'İyi Adamın 10 Günü' filminin 7 Eylül’de sete çıkması planlanıyor. Uluç Bayraktar’ın yöneteceği filmde Nejat İşler başrol oynayacak.

Nejat İşler’in hayat vereceği eski bir avukat olan Sadık’ın 10 günlük macerasını konu alan film, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlandı.

'İyi Adamın 10 Günü'nde Nejat İşler’in yanı sıra Barış Falay, Esra Ronabar, Nur Fettahoğlu, Şenay Gürler, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu, İlayda Alişan, İlayda Akdoğan ve Kadir Çermik rol alıyor.