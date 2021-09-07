Nejat İşler'in yeni projesi belli oldu: 'İyi adamın 10 günü'
Ünlü oyuncu Nejat İşler, 'Saygı' dizisi biter bitmez yeni filme başlıyor. İşler, Ay Yapım’ın yeni film projesi 'İyi Adamın 10 Günü' için anlaştı. Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin çekimlerinin 7 Eylül gibi başlaması planlanıyor. Film, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. İşte Nejat İşler'in başrolünde olduğu İyi Adamın 10 Günü filmi oyuncuları...
Uzun süredir Bodrum Gümüşlük’te yaşayan ünlü oyuncu Nejat İşler yaz başından beri İstanbul’da BlutTV’nin İntermedya imzalı “Saygı” dizisinin 2. sezonunu çekiyor. Dizide Erkan Can, Damla Sönmez, Boran Kuzum ve Miray Daner’le kamera karşısına geçen ünlü oyuncu çekimler biter bitmez yeni projeye başlıyor.
İşler, son olarak Ay Yapım’ın yeni film projesi “İyi Adamın 10 Günü” için anlaştı. Medyatava'da yer alan habere göre Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı kitabından uyarlanan filmde eski bir avukat olan Sadık’ın etkileyici hikâyesi beyazperdeye taşınacak.
7 EYLÜL'DE SETE ÇIKILACAK
Ay Yapım’ın Netflix için çekeceği 'İyi Adamın 10 Günü' filminin 7 Eylül’de sete çıkması planlanıyor. Uluç Bayraktar’ın yöneteceği filmde Nejat İşler başrol oynayacak.
Nejat İşler’in hayat vereceği eski bir avukat olan Sadık’ın 10 günlük macerasını konu alan film, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlandı.
'İyi Adamın 10 Günü'nde Nejat İşler’in yanı sıra Barış Falay, Esra Ronabar, Nur Fettahoğlu, Şenay Gürler, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu, İlayda Alişan, İlayda Akdoğan ve Kadir Çermik rol alıyor.
Video Haberler
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
- Feridun Düzağaç'tan 'göster telefonunu' tepkisi
- Yolcuyu hastaneye yetiştiren şoföre dehşeti yaşattı
- İsmail Saymaz'ın TRT ekranlarına nasıl sızdığını anlattı
- Sosyal medyada gündem oldu! İşte canlı yayındaki o anlar
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- AKP ve MHP ayrılacak mı?
- Taksim metro istasyonunda feci olay
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- Kadınlara para verip, falakaya yatırmış!
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- İlk seçimde ayrılacak
- Kömür torbasından çıkan hayatını değiştirdi