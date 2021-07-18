Netflix, 3 yöneticiyi ‘patronlarını eleştirdikleri için’ kovdu
Netflix, üst yönetim hakkında eleştirilerde bulunan 3 film pazarlama yöneticisinin işine son verdi. Platformun internet sitesinde, çalışanlardan başkaları hakkında konuşurken yalnızca ‘yüzlerine söyleyebilecekleri şeyler’ söylemeleri beklendiği belirtildi.
Dijital yayın platformu Netflix, iddiaya göre 3 üst düzey film pazarlama yöneticisini, Slack üzerinden daha üst yönetim hakkında ‘sızlandıkları’ için işten çıkardı.
Independent Türkçe’nin The Hollywood Reporter'dan aktardığına göre; kaynaklar, görevden alınan kişilerin dijital yayın devinin bu düzeydeki çalışanlarının yaklaşık yarısına karşılık geldiğini aktardı.
The Reporter'ın haberine göre, Netflix paylaşılan iletilerin ‘pazarlama bölümünün yönetimine’ eleştiriler içermediğini söyledi. The Independent irtibata geçtiğinde ise şirket konuyla ilgili daha ayrıntılı açıklama yapmayı reddetti.
'DÜRÜSTLÜK' ŞARTI
Netflix'in resmi internet sayfasında yer alan iş ilanları bölümündeki ‘dürüstlük’ alt başlığında, çalışanlardan ‘iş arkadaşları hakkında yalnızca yüzlerine söyleyebilecekleri şeyleri’ söylemelerinin beklendiği yazıyor.
Şirketin sayfasında, ‘Bu, aramıza yeni katılanların inanmakta ve hayata geçirmeyi öğrenmekte en çok zorlandıkları özelliklerden biri’ ifadeleri yer alıyor.
The Reporter, mevcut olayda bir muhbirin pazarlama yöneticilerinin aylarca süren mesajlaşmalarını fark ettiğini ve bunları bildirdiğini aktardı.
Bir kaynaksa dergiye ‘Kültürleri tamamen şeffaflık ve geri bildirim üzerine kurulu’ dedi.
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