Netflix dizisi iki ülkeyi birbirine düşürdü: Gerekçe 'harita'
Netflix'in Vietnam'da yayımladığı Pine Gap isimli dizide yer alan Güney Çin Denizi haritası ülkeyi ayağa kaldırdı. Konuya ilişkin Vietnam Yayıncılık ve Elektronik Bilgi Dairesi'nden de açıklama geldi.
Dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanan Avustralya yapımı polisiye ve casus dizisi Pine Gap, bir sahnesi yüzünden Vietnam’ı ayağa kaldırdı. Vietnamlı seyirciler, dizinin bir bölümünde Güney Çin Denizi’ndeki karasuları sınırını Çin’e aitmiş gibi gösterildiğini söyleyerek tepki gösterdi.
Medyaradar'ın haberine göre, casusluk merkezinin kontrol odalarında kısa bir an görülen haritada Güney Çin Denizi’nin Çin’in kabul ettiği şekilde gösterildiği belirtildi.
Vietnam Yayıncılık ve Elektronik Bilgi Dairesi, “Netflix’in ihlali Vietnam halkını kızdırdı ve üzdü. Bu, 12 ay içerisinde Netflix’in Vietnam’ın toprak bütünlüğünü tehdit eden üçüncü yapımı” açıklamasını yaptı.
Netflix’in yayınladığı 6 bölümlük dizide yer alan harita büyük tepki çekerken içerik platformu bu diziyi Vietnam’dan kaldırdı.
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