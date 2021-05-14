Netflix Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini açıkladı
Netflix Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini açıkladı.
Netflix Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in belgeselini yayınlayacağını açıkladı.
Netflix yaptığı paylaşımda: "Topun olduğu yerde pozisyonu aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim'in belgeseli yakında Netflix'te." ifadelerini kullandı.
Terim de cevap olarak "Kameraları ışıkları hazırla başlıyoruz" dedi.
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