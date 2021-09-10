Netflix'in yeni Pokemon filminin yayın tarihi belli oldu
Dijital yayın platformu olan Netflix, merakla beklenen Pokemon filminin yayın tarihini açıkladı. Platformun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, filmin tanıtımı da yayınlandı. Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle ismi ile yayınlanacak olan bu yeni Pokemon filmi serisinin 23. filmi konumunda.
Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi olan Pokemon'un Netflix tarafından hazırlanan yeni filmi Pokémon the Movie Secrets of the Jungle'ın yayın tarihi açıklandı.
Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle ismi ile yayınlanacak olan bu yeni Pokemon filmi serisinin 23. filmi konumunda.
Netflix Geeked, Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre film, 8 Ekim'de Netflix'te yayında olacak.
“Bu yeni filmde de yine ana kahramanlarımız Ash ve Pikachu. Ash ve Pikachu yeni birorman Pokemon'unu keşfetmek için Coco ve Zarude ile ormanda buluşmaya gidecekler. Ardından da ormanın kötülerden korunmasını sağlamak zorunda kalacaklar. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.”
the next POKÉMON movie is coming to Netflix!— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 7, 2021
Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle — the 23rd movie in the series — will debut on October 8th. check out the brand new trailer: pic.twitter.com/AXur4CrVqW
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