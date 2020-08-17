Netflix'in yerli yapımı Atiye dizisinin 2.sezon yayın tarihi belli oldu

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:47

Netflix'in yerli yapımı Atiye dizisinin ilk sezonu 2019 yılının Aralık ayında yayınlanmıştı. Atiye’nin ikinci sezonunun Eylül ayında yayınlanacağı belliydi ancak net bir tarih verilmemişti.

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Atiye'nin yeni sezon tarihi 10 Eylül 2020 olarak açıklandı. Netflix, tanıtım videosunun açıklamasında ise, “Bildiğin her şeyin ötesinde başka gerçekler var. #Atiye, ikinci sezonuyla 10 Eylül’de sadece Netflix’te ” ifadelerini kullandı.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU

Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

OYUNCU KADROSU

Beren Saat, Metin Akdülger, Başak Köklükaya, Melisa Şenolsun, Mehmet Günsür, Hazal Türesan, Tim Seyfi, Cezmi Baskın, Civan Canova, Meral Çetinkaya