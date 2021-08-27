Netflix'te oyun dönemi başladı
Netflix, bir süre önce duyurduğu video oyun özelliğini resmen test etmeye başladı.
Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, kısa bir süre sonra oyun sektörüne giriş yapacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili yeni bir adım atan Netflix, Polonya'daki kullanıcılar tarafından deneyimlenebilen bir test başlattı. Bu test, şirketin ilk mobil oyunlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor.
Webtekno'nun aktardığına göre, Netflix'in Polonya'da başlattığı test, yalnızca Android kullanıcıları için geçerli. Ayrıca şimdilik, yalnızca iki mobil oyun oynanabiliyor. Bu oyunlar Stranger Things: 1984 ve Stranger Things 3. Netflix tarafından yapılan açıklamalarda bunun uzun bir yolculuk olduğu, başlatılan testin yalnızca bu uzun yolculuğun ilk basamağı olduğu ifade ediliyor.
NETFLIX'TEKİ OYUNLAR İÇİN EKSTRA ÖDEME YAPILMAYACAK
Netflix, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada platformda sunulacak oyunlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini ve bu oyunlarda reklamların olmayacağını açıklamıştı. Polonya'dan gelen haberler, test aşamasında olan mobil oyunların bu açıklamayı doğrular nitelikte olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, platformun test için kullanıcılara sunduğu oyunların akış olarak değil de indirilerek oynandığını da belirtelim.
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