Netflix Türkiye eylül programı belli oldu: La Casa de Papel için 'final' zamanı
Netflix'in Eylül takvimi resmi olarak açıklandı. Programda La Casa de Papel 5. sezonu, Countdown: Inspiration4 Mission To Space, Into the Night ve Sex Education gibi yapımlar yer alıyor.
Türkiye ve dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan ve her geçen gün daha da fazla kitleye ulaşmaya devam eden dijital yayın platformu Netflix, eylül takvimini resmen açıkladı.
Buna göre Netflix Türkiye'de eylül ayında ekrana gelecek yapımlar şu şekilde:
HOW TO BE A COWBOY (1. SEZON) - 1 EYLÜL
Koyboyluk geleneğini yaşatmak isteyen Dale Brisby tüm
dünyaya kovboyluğu öğretmeyi amaçlıyor.
CAN ÇIKAR HUY ÇIKMAZ (AFTERLİFE OF THE PARTY) - 2 EYLÜL
Başrollerinde Victoria Justice ve Midori Francis'in yer
aldığı komedi filmi, doğum gününde ölen ve yanlışlarını düzeltmek için ikinci
bir şans elde eden bir kızın maceralarını konu alıyor.
Q-FORCE (1. SEZON) - 2 EYLÜL
Animasyon dizisi eşcinsel bir süper ajanın ve ekibinin,
onları küçümseyen teşkilata karşı kendilerini kanıtlama mücadelesini konu
alıyor.
DALIŞ KULÜBÜ (DİVE CLUB) (1. SEZON) - 3 EYLÜL
Avustralya yapımı gençlik dizisi Mercy Burnu kıyılarındaki
sırrı araştıran bir grup genç dalgıcın başından geçenleri anlatıyor.
LA CASA DE PAPEL (5. SEZON İLK 5 BÖLÜM) - 3 EYLÜL
İspanyol dizisi, karakterlerin son soygun girişimlerini
izleyicilerle buluşturacak.
CAMGÖZ (SHARKDOG) (1. SEZON) - 3 EYLÜL
Animasyon çocuk dizisi, Camgöz ve arkadaşı Max’in
maceralarını anlatacak.
HAYATIN BEDELİ (WORTH) - 3 EYLÜL
Kenneth Feinberg'ün "What Is Life Worth?" adlı
kitabından uyarlanan dramada Michael Keaton ve Stanley Tucci başrolde yer
alıyor. Film, ABD’deki 11 Eylül saldırılarının kurbanları için adalet arayan
avukatın gerçek hikayesine dayanıyor.
COUNTDOWN: INSPİRATİON4 MİSSİON TO SPACE - 6 EYLÜL
Belgesel dizi,
SpaceX'in dünyanın merkezine yapılan ve tamamen sivillerin katıldığı,
hayata geçirilmesi planlanan tarihi projesinin arka planına odaklanacak.
KOZMİK KİD (KİD COSMİC) (2. SEZON) - 7 EYLÜL
Animasyon çocuk dizisi Jo’nun gerçek bir lider olmanın
anlamını öğrenmesiyle devam edecek.
PERDE ARKASI: KIRILMA NOKTASI (UNTOLD: BREAKİNG POİNT) - 7
EYLÜL
Spor belgeseli Amerikalı tenisçi Mardy Fish’in hikâyesine
odaklanacak.
INTO THE NİGHT (2. SEZON) - 8 EYLÜL
Belçika yapımı gerilim dizisi yeni bölümleriyle
izleyicilerle buluşacak.
VİNTERVİKEN - 8 EYLÜL
İsveç yapımı film, Elizabeth ve John-John’un aşkını konu
alıyor.
KAN KARDEŞLER: MALCOLM X & MUHAMMED ALİ - 9 EYLÜL
Belgesel, Malcolm x ve Muhammed Ali arasındaki bağı
anlatıyor.
KADIN KATİLİNİ YAKALATAN KADINLAR (THE WOMEN AND THE
MURDERER) - 9 EYLÜL
Gerçek olaylara dayanan suç belgeseli, 1990’larda Paris’te
bir polisin ve cinayet kurbanlarından birinin annesinin çabalarını anlatacak.
KATE - 10 EYLÜL
Filmin başrollerinde Mary Elizabeth Winstead ve Jun Kunimura
yer alıyor. Kate, yetenekli bir suikastçı olan genç bir kadındır. Geri
döndürülemez bir şekilde zehirlendiğini öğrenen Kate'in düşmanlarından intikam
alabilmek için sadece 24 saati vardır. Düşmanlarından kanlı bir intikam almak
için harekte geçen Kate, bu sırada eski kurbanlarından birinin kızıyla
beklenmedik bir bağ kurar. Kate uzun zamandır hissetmediği bu duygulardan ders
alıp son zamanlarını güzel mi geçirecek yoksa intikamın peşinden mi gidecektir?
LUCİFER (6. SEZON) - 10 EYLÜL
Tom Ellis’in başrolünde yer aldığı dizi, final sezonuyla
izleyicilerine veda edecek.
METAL ATÖLYESİ ÜSTADI (METAL SHOP MASTERS) (1. SEZON) - 10
EYLÜL
Bir grup metal ustası sertleştirilmiş çeliğe farklı biçimler
vererek 50 bin dolarlık büyük ödül için yarışıyor.
AV GÜNÜ (PREY) - 10 EYLÜL
Vahşi doğada yürüyüşe çıkan 5 arkadaş kendilerini ölümcül
bir kovalamacanın ortasında buluyor.
SEX EDUCATİON (3. SEZON) - 17 EYLÜL
Gillean Anderson’ın da kadrosunda yer aldığı dizi, yeni
sezonuyla izleyicilerle buluşacak.
GECE YARISI AYİNİ (MİDNİGHT MASS) - 24 EYLÜL
Film, "Tepedeki Ev"in (The Haunting of Hill House)
yaratıcısı Mike Flanagan imzası taşıyor.
BİLİM İNSANI ADA ARI (ADA TWİST, SCİENTİST) 1. SEZON - 28 EYLÜL
Çocuk dizisi, bilimle ilgilenen bir kız çocuğun hikâyesini
anlatıyor.
KALBİMİN SESİ (SOUNDS LİKE LOVE) - 29 EYLÜL
İspanyol romantik komedisi, 30 yaşındaki bir kadının başından geçenlere odaklanıyor.
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