Netflix Türkiye eylül programı belli oldu: La Casa de Papel için 'final' zamanı

Türkiye ve dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan ve her geçen gün daha da fazla kitleye ulaşmaya devam eden dijital yayın platformu Netflix, eylül takvimini resmen açıkladı.

Buna göre Netflix Türkiye'de eylül ayında ekrana gelecek yapımlar şu şekilde:

HOW TO BE A COWBOY (1. SEZON) - 1 EYLÜL

Koyboyluk geleneğini yaşatmak isteyen Dale Brisby tüm dünyaya kovboyluğu öğretmeyi amaçlıyor.

CAN ÇIKAR HUY ÇIKMAZ (AFTERLİFE OF THE PARTY) - 2 EYLÜL

Başrollerinde Victoria Justice ve Midori Francis'in yer aldığı komedi filmi, doğum gününde ölen ve yanlışlarını düzeltmek için ikinci bir şans elde eden bir kızın maceralarını konu alıyor.

Q-FORCE (1. SEZON) - 2 EYLÜL

Animasyon dizisi eşcinsel bir süper ajanın ve ekibinin, onları küçümseyen teşkilata karşı kendilerini kanıtlama mücadelesini konu alıyor.

DALIŞ KULÜBÜ (DİVE CLUB) (1. SEZON) - 3 EYLÜL

Avustralya yapımı gençlik dizisi Mercy Burnu kıyılarındaki sırrı araştıran bir grup genç dalgıcın başından geçenleri anlatıyor.

LA CASA DE PAPEL (5. SEZON İLK 5 BÖLÜM) - 3 EYLÜL

İspanyol dizisi, karakterlerin son soygun girişimlerini izleyicilerle buluşturacak.

CAMGÖZ (SHARKDOG) (1. SEZON) - 3 EYLÜL

Animasyon çocuk dizisi, Camgöz ve arkadaşı Max’in maceralarını anlatacak.

HAYATIN BEDELİ (WORTH) - 3 EYLÜL

Kenneth Feinberg'ün "What Is Life Worth?" adlı kitabından uyarlanan dramada Michael Keaton ve Stanley Tucci başrolde yer alıyor. Film, ABD’deki 11 Eylül saldırılarının kurbanları için adalet arayan avukatın gerçek hikayesine dayanıyor.

COUNTDOWN: INSPİRATİON4 MİSSİON TO SPACE - 6 EYLÜL

Belgesel dizi, SpaceX'in dünyanın merkezine yapılan ve tamamen sivillerin katıldığı, hayata geçirilmesi planlanan tarihi projesinin arka planına odaklanacak.

KOZMİK KİD (KİD COSMİC) (2. SEZON) - 7 EYLÜL

Animasyon çocuk dizisi Jo’nun gerçek bir lider olmanın anlamını öğrenmesiyle devam edecek.

PERDE ARKASI: KIRILMA NOKTASI (UNTOLD: BREAKİNG POİNT) - 7 EYLÜL

Spor belgeseli Amerikalı tenisçi Mardy Fish’in hikâyesine odaklanacak.

INTO THE NİGHT (2. SEZON) - 8 EYLÜL

Belçika yapımı gerilim dizisi yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşacak.

VİNTERVİKEN - 8 EYLÜL

İsveç yapımı film, Elizabeth ve John-John’un aşkını konu alıyor.

KAN KARDEŞLER: MALCOLM X & MUHAMMED ALİ - 9 EYLÜL

Belgesel, Malcolm x ve Muhammed Ali arasındaki bağı anlatıyor.

KADIN KATİLİNİ YAKALATAN KADINLAR (THE WOMEN AND THE MURDERER) - 9 EYLÜL

Gerçek olaylara dayanan suç belgeseli, 1990’larda Paris’te bir polisin ve cinayet kurbanlarından birinin annesinin çabalarını anlatacak.

KATE - 10 EYLÜL

Filmin başrollerinde Mary Elizabeth Winstead ve Jun Kunimura yer alıyor. Kate, yetenekli bir suikastçı olan genç bir kadındır. Geri döndürülemez bir şekilde zehirlendiğini öğrenen Kate'in düşmanlarından intikam alabilmek için sadece 24 saati vardır. Düşmanlarından kanlı bir intikam almak için harekte geçen Kate, bu sırada eski kurbanlarından birinin kızıyla beklenmedik bir bağ kurar. Kate uzun zamandır hissetmediği bu duygulardan ders alıp son zamanlarını güzel mi geçirecek yoksa intikamın peşinden mi gidecektir?

LUCİFER (6. SEZON) - 10 EYLÜL

Tom Ellis’in başrolünde yer aldığı dizi, final sezonuyla izleyicilerine veda edecek.

METAL ATÖLYESİ ÜSTADI (METAL SHOP MASTERS) (1. SEZON) - 10 EYLÜL

Bir grup metal ustası sertleştirilmiş çeliğe farklı biçimler vererek 50 bin dolarlık büyük ödül için yarışıyor.

AV GÜNÜ (PREY) - 10 EYLÜL

Vahşi doğada yürüyüşe çıkan 5 arkadaş kendilerini ölümcül bir kovalamacanın ortasında buluyor.

SEX EDUCATİON (3. SEZON) - 17 EYLÜL

Gillean Anderson’ın da kadrosunda yer aldığı dizi, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşacak.

GECE YARISI AYİNİ (MİDNİGHT MASS) - 24 EYLÜL

Film, "Tepedeki Ev"in (The Haunting of Hill House) yaratıcısı Mike Flanagan imzası taşıyor.

BİLİM İNSANI ADA ARI (ADA TWİST, SCİENTİST) 1. SEZON - 28 EYLÜL

Çocuk dizisi, bilimle ilgilenen bir kız çocuğun hikâyesini anlatıyor.

KALBİMİN SESİ (SOUNDS LİKE LOVE) - 29 EYLÜL

İspanyol romantik komedisi, 30 yaşındaki bir kadının başından geçenlere odaklanıyor.