Nevzat Ceylan rakamlarla konuştu: Ağaç kesiminde büyük artış var

09 Nisan 2021 Cuma, 04:00

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda Ceylan, komisyonun önceki toplantısında yaptığı gibi odun üretimi konusunda uyarılarda bulundu. Ceylan, “Orman alanlarını artıran nadir ülkelerden bir tanesi olduğumuzu rakamlarla biliyoruz. Ama son yıllarda ormanlarda aşırı bir şekilde odun kesimi yapılıyor. Özellikle afetlerin önlenmesinde, aşırı yağan yağmurların tutulmasında bunları tutan ormanlardır. Bu aşırı kesimden dolayı ormanlardaki tutma özelliğinin, özellikle erozyona sebebiyet verdiğini ve tutma özelliklerinin gittikçe azaldığına şahit oluyoruz” dedi. Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’dan bu konuya dikkat etmesini istedi.