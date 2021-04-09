Nevzat Ceylan rakamlarla konuştu: Ağaç kesiminde büyük artış var
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, odun üretimi nedeniyle yapılan ağaç kesimlerine eleştirilerini sürdürerek “Son yıllarda ormanlarda aşırı bir şekilde odun kesimi yapılıyor. 2017’de 18.5 milyon metreküp ağaç kesilirken dört yıl içerinde 10 milyon artırılarak şu an 28.5 milyon metreküpe çıktı ve gittikçe de artırılıyor” dedi.
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda Ceylan, komisyonun önceki toplantısında yaptığı gibi odun üretimi konusunda uyarılarda bulundu. Ceylan, “Orman alanlarını artıran nadir ülkelerden bir tanesi olduğumuzu rakamlarla biliyoruz. Ama son yıllarda ormanlarda aşırı bir şekilde odun kesimi yapılıyor. Özellikle afetlerin önlenmesinde, aşırı yağan yağmurların tutulmasında bunları tutan ormanlardır. Bu aşırı kesimden dolayı ormanlardaki tutma özelliğinin, özellikle erozyona sebebiyet verdiğini ve tutma özelliklerinin gittikçe azaldığına şahit oluyoruz” dedi. Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’dan bu konuya dikkat etmesini istedi.
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