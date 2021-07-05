New York, 24 saat açık parti bölgeleri yaratmayı planlıyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:45

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını New York'un meşhur gece hayatını olumsuz etkilese de şehir, barların ve kulüplerin son içki çağrısı yapmak zorunda kalmayacağı 24 saat açık gece hayatı bölgeleri oluşturmak için yeni bir pilot program düşünüyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre New York Gece Hayatı Ofisi'nin üst düzey yöneticisi Ariel Palitz, WCBS'ye "24 saat açık kalmanın uygun olabileceği bölgeleri belirlemek için bunun bir pilot uygulama olmasını öneriyoruz" dedi. İzin karşılığında topluma yönelik programlara ev sahipliği yapmayı sağlayacak bu yeni lisanslar belirli alanlarda büyük başarı yakaladı.

Palitz, Amsterdam ve Berlin gibi diğer güzergahlarda çoktan popülerlik kazanan 24 saatlik gece hayatı bölgelerinin, "halkın aceleyle girip çıkmasının önüne geçerek hem çatışmaları hem de yaşam kalitesine yönelik endişeleri azaltmayı sağlayacağını" da sözlerine ekledi.

Şu anda New York'ta sabaha karşı 4'te "son içki çağrısı" yapan yerler var. Bu, ABD'deki en geç kapanma saatlerinden biri. Şehrin gece hayatı bölgesi belirleme kurallarında yapılacak değişiklik, eyalet yasalarında da güncelleme gerektirebilir.

15 Haziran'da tüm yetişkinlerin yüzde 70'inin kısmi aşılanmasına ulaşarak bir dönüm noktasına gelen New York eyaleti, 5 bin ya da daha fazla kişi kapasiteli büyük kapalı alan etkinlikleri hariç çoğu işletmeyi koronavirüs kısıtlamaları olmadan yeniden açacağını duyurdu.

Vali Andrew Cuomo değişiklikleri duyururken, "Artık sadece hayatta kalmıyoruz, aynı zamanda da gelişiyoruz" dedi.

Bazı tahminler, pandemiden önce 10 yıl üst üste büyüyerek rekor kıran turizmin 2024'e kadar tam olarak toparlanamayacağını öne sürüyor. New York City Hospitality Alliance'ın aralıkta yaptığı anket, restoran ve barların yüzde 90'ının kiralarının tamamını ödeyemediğini ve sadece tahliye moratoryumları sayesinde kapılarını açık tutabildiğini ortaya çıkardı.