Matthijs De Ligt: “Aşı olmayacağım”
Juventus’un stoperi Matthijs De Ligt, aşı olmayacağını açıkladı.
Hollanda ile Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden Matthijs De Ligt, ESPN’in Hollanda edisyonuna açıklamalarda bulundu.
“İNSANLAR KENDİNDEN SORUMLU”
Genç stoper aşı konusuyla ilgili şunları söyledi, “Bence her insan kendi vücudundan sorumlu. Enfeksiyon riski her zaman var. Hollanda Milli Takımı dışında mümkün olduğunca az insanla temas kurmaya çalıştım. Ben aşı olmadım ve olmayacağım. Hiç kimse aşı yaptırmak zorunda değil.”
Hollanda milli takımında daha önce 5 futbolcu aşı olmayacaklarını açıklamıştı.
“KULÜBE SORMALISINIZ”
Hollandalı oyuncu, “Gelecekte Barcelona’da oynayacak mısın?” sorusuna ise şu yanıtı verdi, “Juve’de şu an çok mutluyum. Aldığımız sonuçlara rağmen kendimi iyi hissediyorum. Gitmeme izin verirler mi bilmiyorum. Para sorunu olan çok kulüp var ve bu durumu kulübe sormalısınız. Herhangi bir takımla görüşmedim.”
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