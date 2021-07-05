Nihal Atsız'ın mezarı tahrip edildi
Hüseyin Nihal Atsız'ın Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan mezarına zarar verildi, bozkurt rölyefi de çalındı.
Türkçülük akımının kurucularından yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına zarar verilirken bozkurt rölyefi de kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Karacaahmet Mezarlığı'ndaki bulunan Atsız'ın mezarı bir süre önce yenilenmiş ve bazı değişiklikler yapılmıştı. Mezarın giriş bölümüne bozkurt rölyefi asılırken, mermer bloklar yenilenmişti. Ancak mezara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.
Tahribat sonrası mezarda bozkurt rölyefinin olmadığı ve kırık mermer parçalarının bulunduğu görüldü.
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