Polis mezarlıkta “korsan hoca” avına çıktı: "Oku bakayım Fatiha'yı"
Adana'da polis ekipleri, 'tam kapanma'da sokağa çıkma izni olmayan hocaları tespit için tek tek sure okuttu.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nda aldıkları özel izinle yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler, merkez ilçe Yüreğir’e bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde yer alan Asri Mezarlığı ziyaret etti.
Yurttaşları mezar yerlerinde ellerinde dini kitaplar olan kişiler karşıladı. Yanlarında yaşı küçük çocukları da gezdiren bu kişilerin dua okuyup mezarı sulamak için kullandıkları çocuklar üzerinden yurttaşlardan para aldıkları görüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "korsan hocalar" ile ilgili olarak, ardı ardına gelen ihbarlar sonrasında Asri Mezarlığı’na operasyon düzenledi.
POLİS TEK TEK SURE OKUTTU
Polis ekipleri başında takke, elinde din kitabı olan bu kişilere tek tek ulaşıp; izin ve yetki belgelerini kontrol etti. Ancak hiçbirinin 'tam kapanma'da sokağa çıkma izni olmadığı tespit edildi.
Polis kontrol sırasında ayrıca tek tek sure de okuttu. Ancak "korsan" hocalardan bazıları sureleri tam okuyamadı. Bu nedenle sözkonusu kişilere "dua okuma yetki belgeleri olmadığından ve tam kapanmada sokağa çıkarak pandemi kurallarını ihlal"den para cezası verildi.
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