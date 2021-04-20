Nihat Özdemir'den Avrupa Süper Lig açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa Süper Ligi'ne herhangi bir Türk takımının katılması halinde yaptırım uygulayacaklarını söyledi.
İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 takımın daha çok gelir elde etmek amacıyla kurduğu Avrupa Süper Ligi'ne tepkiler sürüyor.
Ülke federasyonları projeye karşı olduklarını belirtirken lige katılması beklenen Porto ve RB Leipzig Süper Lig'de yer almayacaklarını açıkladı. Bayern Munih ve Borussia Dortmund da bu organizasyonun parçası olmayacaklarını söylerken kurulan Süper Lig'in ilk başkanı Florentino Perez, ligin başlaması için gerekli sayıya ulaşacaklarını söyledi.
"KABUL EDİLEMEZ"
Bu yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ne destek verilmeyeceği belirtildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir Fox Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA'nın yanındayız, futbolun kaosa dönüşmesini istemiyoruz. Eğer bir takımımız bunu yaparsa biz de UEFA'nın o takıma yönelik yaptırımını uygularız."
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