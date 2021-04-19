TFF'den açıklama: Avrupa Süper Ligi kabul edilemez
Türkiye Futbol Federasyonu, dün gece kurulan Avrupa Süper Ligi projesi hakkında açıklama yaptı.
TFF söz konusu ligin "Kabul edilemez" olduğunu dile getirdi. Açıklamada, "Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan FIFA ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz. Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu'na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz.
Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz.
Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz."
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