Nijerya hazırlık maçında Amerika’yı mağlup etti
Son olimpiyat şampiyonu Amerika, hazırlık maçında Nijerya’ya 90-87 mağlup oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Amerika ve Nijerya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Amerika'nın Nevada eyaletinde oynanan maçı Nijerya, 3 sayı farkla kazandı.
Kadrosunun tamamı NBA oyuncularından oluşan Amerika, tarihte ilk kez bir Afrika ülkesine mağlup olurken 1992’den bu yana 11. yenilgisini aldı.
2012 Londra Olimpiyatları'nda Amerika, Nijerya'yı 83 sayı farkla mağlup etmişti.
DURANT’İN İLK YENİLGİSİ
Amerika Milli Takımı ile daha önce 39 maça çıkan ve hiçbirinde yenilgi görmeyen Kevin Durant, kariyerindeki ilk yenilgisini aldığı maçta 17 sayı ile oynadı.
Maçta Jayson Tatum 15, Damian Lillard 14, Bam Adebayo ise 11 sayı kaydetti.
Olimpiyat oyunları öncesinde Amerika, oynayacağı 5 hazırlık maçından ikincisinde pazartesi günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
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