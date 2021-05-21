Nijerya'da askeri uçak düştü: 8 ölü
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Kaduna Eyaletinde askeri bir uçak düştü. Eğitim uçağının Kaduna uluslararası havaalanı pistine düştüğü belirtildi.
8 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, yoğun bir şekilde yağmur yağarken akşam 6.00 sularında meydana geldiği bildirildi.
Ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, hayatını kaybedenler arasında yüksek rütbeli bir askeri yetkilinin de olduğu ifade edildi.
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