Nordin Amrabat, AEK ile sözleşme imzaladı
Bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Nordin Amrabat, Yunan ekibi AEK ile sözleşme imzaladı.
Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK, bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Nordin Amrabat ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Amrabat'ın takıma katılmasından onur duyulduğu kaydedildi ve oyuncuya başarılar dilendi.
Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da geçiren Amrabat, 2012 ve 2015 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti. Sağ kanat oyuncusu; 2014-15 sezonunun ikinci yarısını ve 2014-15 sezonunu Malaga'da kiralık olarak geçirmişti.
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