Nordin Amrabat, AEK ile sözleşme imzaladı

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:54

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK, bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Nordin Amrabat ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Amrabat'ın takıma katılmasından onur duyulduğu kaydedildi ve oyuncuya başarılar dilendi.

Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da geçiren Amrabat, 2012 ve 2015 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti. Sağ kanat oyuncusu; 2014-15 sezonunun ikinci yarısını ve 2014-15 sezonunu Malaga'da kiralık olarak geçirmişti.