Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, açıklamalarda bulundu

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:23

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, açıklamalarda bulundu. İlgün, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya olduğunu belirtti.

28 yaşındaki milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, sporun zirvesi olimpiyatlarda madalya almanın gururunu yaşadığını ifade ederek, “Böyle bir başarı elde ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bizi destekleyen çok insan vardı, arkamızda milyonlarca kişi dua ediyordu, en önemlisi buydu bizim için. Madalya kazandırdığım için mutluyum ama bunun altın olmasını çok istiyordum. Buna en yakın adaylardan biri de bendim. Özellikle en iyi favorilerden son 2 olimpiyat şampiyonunu yendikten sonra herkes ‘Hatice kesin şampiyon olur’ dedi. Çünkü biz hemen hemen dişe diş gidiyoruz. Bazen istediğimiz her şey yolunda gitmiyor. Hatalarımız, eksiklerimiz oluyor. Ama çok şükür ki bronz madalya kazanabildim. Ülkemize madalya getiren 2 tekvandocu olarak açılışı yaptık. Umuyorum diğer sporcu kardeşlerim de madalyalar kazandırabilir. Olimpiyatlar sporun zirvesi ve burada madalya almak bizim için büyük bir gurur. Diliyorum 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanabilirim” diye konuştu.



"HEYECANDAN AYAKLARIM TİTRİYORDU"



Pandemi dolayısıyla farklı bir olimpiyat yaşadıklarının altını çizen milli tekvandocu, Hatice Kübra İlgün sözlerini şöyle sürdürdü:



“Olimpiyat öncesinde de tüm dünya pandemiyle mücadele ediyordu. Bu yüzden çok zorluk çekiyorduk açıkçası. Ama oraya gittiğimiz anda yaklaşık 7-8 saat havaalanında beklemek zorunda kaldık. Her gün test veriyorduk. Buna alışkın değiliz, tribünlerde seyirci yok, ses yok. Sessiz bir şekilde yapıldı ama bu aslında bizim için bir şeyi değiştirmedi hala çok heyecanlıydık. O ringde dövüşmek farklı bir heyecan. Heyecandan ayaklarım titriyordu. Ama bu duyguyu yaşamak çok güzel çünkü olimpiyatlara gidiyorsun, sporun zirvesindesin ve orada ringe çıkıyorsun. 2020 yılında da yapılsaydı ben madalya alacağıma inanıyordum. Benim için aslında pek bir şey değişmedi ve Bakanlığımızın da vermiş olduğu imkanlarla çalışmalarıma devam ettim. Ama 2024’te altın madalya gelecek."

