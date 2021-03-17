Nükhet Duru ilk kez anlattı: 'Cam kırığı yutmuş gibi hissettim'
Sanatçı Nükhet Duru, önceki gün yayından kaldırılan "Duru Olmak" belgeseline ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Netflix’in belgeseli yayından kaldırdığı haberini duyunca cam kırığı yutmuş gibi hissettim" dedi.
Netflix Türkiye yapımı "Duru Olmak" belgeseli, 19 Şubat'ta izleyiciyle buluştu. Nükhet Duru'nun "Hikayesi Var" albümünü odağına alan belgesel, yayımlandıktan hemen sonra başlayan telif tartışmalarıyla gündeme geldi.
Netflix, Nükhet Duru'nun "Hikayesi Var" albümünü odağına alan "Duru Olmak" adlı belgeselinin yayınını önceki gün durdurma kararı aldı. Yayının durdurulma nedeninin ise, yönetmen Mustafa Tunç ile Nükhet Duru arasında geçen telif tartışmaları olduğu belirtildi.
Duru, TV100’de yayınlanan "Okan Bayülgen ile Nokta" isimli programa konuk olarak, hayatının bilinmeyenlerinin gözler önüne serildiği belgesel hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Duru Olmak" belgeselinde yaşananları anlatan Duru, şunları kaydetti:
"Bu belgeseldeki çalıştığımız yönetmen arkadaşımız (Mustafa Tunç) maalesef bazı hırslara mı kapıldı desem, çabuk mu şöhret olmak istedi desem. Yaptığı bir röportajda öylesine fazla yalan söylemiş ki, şaşırdım yani. Hiç benimle uymayacak şeyler, teşekkür bile etmediğimi söylemiş. Tabii bir gerçeği yansıtmıyor. Teşekkürlerimin videodaki listesine baktım 20 dakika teşekkür var. Kendi kendini imha etmek istedi yani sonuç oraya vardı.
Yapmak istediğimiz en önemli şey o dijital platform dünya açılmış bir platform olduğundan müzik sektörü açısından güzel bir gedik açıldı, güzel bir kapı açıldı diye düşündüm. Benimki biter, başka arkadaşların ki başlardı. Belgesi eksik bir toplum olduğumuzdan, insanların belgeselini çekmek onları saklamak ve ileride sevgiyle yad etmek çok önemli benim için. Birçok genç arkadaşımla şarkı söylüyorum orada stüdyoda heyecanımız belli birbirimizle olmaktan mutluluğumuz belli. Küçük kıskançlıklar, ayıp ben daha mı önde girdim, yok daha mı aşağıda kaldım dur bakayım iyi oturdu mu bana falan. Bu gerçeklikleri seyirci ileride paylaşmak istedim fakat hevesi kursağımızda kaldı."
"CAM KIRIĞI YUTMUŞ GİBİ HİSSETTİM"
Süreç nedeniyle kırgınlık yaşadığını belirten Duru, şu ifadeleri kullandı:
"Tabii ki ilk günlerde cam kırığı yutmuş gibi hissediyordum kendimi. Genç bir insana el vermeye çalışmak ve onun bir şeyi başarması için kendi üzerinden bir şey yaratmasını izlemek zevki sonunda böyle olmamalıydı.
Çok kırıldım. Ama şimdi atlattım. Dünyanın her yerinde mahkeme açmak istiyor. Söyledikleri o kadar gerçek dışı ki, galiba kendi de inanıyor. Bence yardıma ihtiyacı var, yardım almalı! Şüphe ediyorum yani buradaki mantaliteden."
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