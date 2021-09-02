'Nutuk' ile ilgili sözleri tepki çeken AKP'li Süleyman Özdemir çark etti
AKP Ordu Ulubey İlçe Başkanı Süleyman Özdemir, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk ile ilgili yaptığı tepki çeken paylaşımı için özür diledi.
AKP Ulubey İlçe Başkanı Süleyman Özdemir, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar AKINCI TİHA'nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni’ne katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, “Nutuk okuyanlar barda kafa çekerken, Kur’an okuyanlar göklerde SİHA uçuruyor” diye yazdı. Tepki çeken paylaşımını Başkan Özdemir bir süre sonra kaldırdı.
ÇARK ETTİ, ÖZÜR DİLEDİ
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in tepkisini çeken Başkan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür diledi. İroni yaptığını belirten Süleyman Özdemir, “Türkiye’de, Kurucu liderimiz Atatürk’ün Nutuk’unu istismar edip, dinimizi ve her türlü milli ve manevi değerlerimizi terakkiye engel gören bir zihniyeti ironiyle eleştirmek istediğim tweetimi maksadımı aştığım için sildim. Kastını aşan tweetim için incittiğim olduysa özür dilerim” ifadelerini kullandı.
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