O Vali'nin kendisi de maske kullanmıyordu!

18 Ekim 2020 Pazar, 15:47

Koronavirüs denetimleri kapsamında kent merkezinde, döner satan bir işletmeye giden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyarmış; döner ustasının uyarıyı dikkate almaması ve döner kesmeye devam etmesi üzerine polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutturup, kapatılması talimatını vermişti.

Esnafa ‘maske takmıyor’ gerekçesiyle çirkin bir üslupla çıkışan Vali Atik'in kendisi, geçtiğimiz ay yaptığı ziyarette maske kullanmadan ‘denetim’ yapmasıyla hatırlanıyor.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, korona tedbirlerini incelemek için ilçe ve mahallelerde denetim yapmış, denetim sırasında ise maske takmamıştı.

Valiyi karşılayan ve maskeli olan vatandaşların bir bölümünün ise daha sonra maskelerini çıkardıkları görülmüştü. Vali, Acıpayam İlçesin’deki Yeşilyuva mahallesinde binlerce kişinin çalıştığı Ayakkabıcılar Sitesinde de işçilerle yine maskesiz olarak görüşmüştü.