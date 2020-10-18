Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama

Esnafa karşı sert tavır sergilediği görüntüleriyle tepki çeken Denizli Valisi hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 11:54
Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyalogu tepki çeken Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında açıklama yaptı. 

Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır... Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır.

Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." 



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