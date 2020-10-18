Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
Esnafa karşı sert tavır sergilediği görüntüleriyle tepki çeken Denizli Valisi hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyalogu tepki çeken Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında açıklama yaptı.
Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır... Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır.
Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur."
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