Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama

18 Ekim 2020 Pazar, 11:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyalogu tepki çeken Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında açıklama yaptı.

Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır... Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır.

Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur."



