ODTÜ’de gökkuşağı rengindeki merdivenler okul yönetimi tarafından griye boyandı

İlk olarak Gezi direnişi zamanında ODTÜ’lü öğrenciler tarafından gökkuşağı renklerine boyanan kampüs merdivenleri, iddiaya göre okul yönetimi tarafından griye boyandı. Öğrenciler, yönetimin aldığı bu karardan sonra tüm ODTÜ’lülere, merdivenleri yeniden boyamak üzere toplanma çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2021 Pazartesi, 17:21
ODTÜ’de gökkuşağı rengindeki merdivenler okul yönetimi tarafından griye boyandı
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri tarafından Gezi direnişi zamanında gökkuşağı renklerine boyanan kampüs merdivenleri, bu sabah saatlerinde ODTÜ yönetimi tarafından griye boyandı.

Öğrenciler, ODTÜ Savunulmalıdır adlı Twitter hesabından #GökkuşağımaDokunma etiketiyle duruma tepki gösterdi.

Dün boyaları yenilenen yurtlar bölgesi merdivenlerinin ODTÜ yönetimi tarafından griye boyanması üzerine ODTÜ’lü öğrenciler merdivenleri yeniden gökkuşağına boyamak üzere 30 Mart Salı günü saat 13.00’te, Devrim'in yurtlar bölgesi girişine toplanma çağrısı yaptı.



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